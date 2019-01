Details zum Aus von Google+ bekannt gegeben

Dass Googles gescheitertes soziales Netzwerk Google+ abgedreht wird, ist seit Dezember 2018 bekannt. Jetzt hat Google den exakten Zeitplan für die Schließung bekanntgegeben, wie heise berichtet. Demnach werden die Nutzerkonten und erstellte Seiten am 2. April geschlossen. Danach wird mit der Löschung der Inhalte begonnen. Dabei sollen auch Fotos und Videos in Alben von Nutzern nicht verschont bleiben. Wer an seinen Inhalten im sozialen Netzwerk hängt, sollte diese also vor dem 2. April herunterladen und sichern. Details für Nutzer gibt Google auf einer Hilfeseite bekannt.