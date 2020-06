Deutscher Anwalt prüft Snowdens Chancen auf Heimreise

Der US-amerikanische Geheimdienst-Enthüller Edward Snowden hat nach einem Bericht des „ Tagesspiegels“ künftig einen Berliner Anwalt. Der Menschenrechtler Wolfgang Kaleck werde Snowden zusammen mit einem internationalen Team von Anwälten vertreten, schreibt das Blatt. Man werde ausloten, welche Chancen Snowden auf eine Rückkehr in seine Heimat, die USA habe, so Kaleck.

Sollte der „ Whistleblower“ in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages oder anderswo in Europa zum Überwachungsskandal rund um den US-Geheimdienst NSA befragt werden, würde ihn Kaleck dem Bericht zufolge begleiten. Ebenso würde er Snowden beraten, welche Rechte ihm in Deutschland als Asylbewerber zustünden, und ihn im Falle eines Auslieferungsverfahrens durch alle Instanzen bis vor das Bundesverfassungsgericht vertreten.

Kaleck hat laut „ Tagesspiegel“ seinen neuen Mandanten vor kurzem in Moskau besucht, wo Snowden derzeit Asyl genießt. Dabei habe Snowden deutlich gemacht, dass er sich von den Europäern Unterstützung und eine Debatte über die Rechte von „Whistleblowern“ wünsche. Seit Snowdens NSA-Enthüllungen ist seine Zukunft ungewiss. Seit Juli 2013 hält er sich in Russland auf. Washington hat Moskau mehrfach aufgefordert, Snowden auszuliefern, da er in den USA als Geheimnisverräter vor Gericht gestellt werden soll.