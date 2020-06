deZign: E-Ink-Display statt Fahrplanaushang

In einer "Urban Station" ist das deZign-Display durch Sicherheitsglas zusätzlich vor Vandalismus geschützt. Zwei 10,7-Zoll-Displays werden dahinter zu einem 15,4-Zoll-Display mit FullHD-Auflösung. Die Datenübertragung von der Verkehrsleitzentrale findet per Funk, Mobilfunk oder Ethernet statt. Die Urban Station wird mit Netzstrom gespeist. Alternativ will dresden elektronik auch eine "Green Station" mit Solarpaneel anbieten.

Strom wird bei der elektronischen Anzeige für Datenübertragung und Bildwechsel benötigt. Die E-Ink-Technologie benötigt keine Erhaltungsspannung während der Bildanzeige. Bei besonderer Kälte muss das Display allerdings beheizt werden - zumindest auf eine Temperatur von über null Grad Celsius. Darunter funktioniert der Bildwechsel nicht mehr. Die gesamte Anzeige gibt erst bei minus 25 Grad oder über 50 Grad den Geist auf.