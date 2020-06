Die besten Bilder der Sony World Photography Awards

Mit einem Sonderpreis bei den Awards wurde die amerikanische Fotografin Mary Ellen Mark ausgezeichnet. “Ihre Arbeit wurde ein Maßstab für Exzellenz im Feld von dokumentarischer Fotografie”, so die Organisatoren. Die mittlerweile 74-jährige Mark kann auf eine über 40 Jahre lange Karriere als Fotografin zurückblicken. Einen Namen hat sie sich unter anderem durch ihre Fotos bei Filmdrehs gemacht. In diesem Zusammenhang arbeitete sie auf etwa 100 Filmsets, darunter Arthur Penns Film Alice’s Restaurant sowie Francis Ford Coppolas Apocalypse Now. Abgesehen davon hat sich Mark auch immer mit sozialen Themen für ihre Fotos beschäftigt, wie Armut, Einsamkeit oder Drogensucht. Ihre Werke, die überwiegend in Schwarz-Weiß gehalten sind, sind ab sofort auch im Londoner Summerset House zu sehen und werden im Buch zu den diesjährigen World Photography Awards publiziert.

In der Jugendkategorie für Fotografen unter 20 Jahre ging Paulina Metzscher aus Deutschland als Siegerin hervor. Das Foto der 19-Jährigen zeigt ein Mädchen in einem chinesischen Nachtzug, das sie 2013 aufgenommen hat. “Wir verbrachten 24 Stunden in diesem Zug in China”, erzählte sie über ihr Foto. “Früh morgens stand ich auf und sah dieses Mädchen. Irgendwie vermittelte sie genau diese Atmosphäre und diese Stimmung, die alle Reisenden im Zug gemeinsam hatten”, so Metzscher.