Die besten Film-Trailer von der Comic-Con

Von den auf der Comic-Con präsentierten Trailern wird man als Erstes Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald sehen können. In der Pre-Harry Potter-Welt muss Professor Dumbledore (Jude Law) mit Hilfe von Newt Scamander (Eddie Redmayne) den bösen Zauberer Grindelwald (Johnny Depp) konfrontieren. Der Film wird einige Charaktere, die bereits aus dem Film Fantastic Beasts and Where to Find Them bekannt sind, zurückbringen und soll Fans von J.K. Rowlings fantastischen Fantasiegeschichten begeistern. Regisseur ist David Yates. Der Film kommt im November 2018 ins Kino.