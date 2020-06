Die Gewinner der World Photography Awards

In der Nacht auf Donnerstag wurde im Rahmen einer Gala in London einer der weltweit bedeutendsten Preise für Fotografie verliehen. Der Hauptpreis für den Sony World Photgrapher of the Year wurde dieses Jahr an den argentinischen Fotograf Alejandro Chaskielberg für seine Arbeiten in Südamerika verliehen. Als bester Amateurfotograf wurde der Chinese Chan Kwok Hun ausgezeichnet. Insgesamt wurden mehr als 20 Fotografen in vier Hauptkategorien prämiert.

Preisträger von verschiedenen Kontinenten

Chakielberg, der Fotograf des Jahres, wurde in Buenos Aires geboren. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit den Bewohnern des Parana-Deltas. Die Jury begründete die Entscheidung mit der Eindringlichkeit, mit welcher es der Fotograf schafft, nächtliche Portraits aufzunehmen. In seiner Dankesrede beließ es der Argentinier bei einem kurzen "Thank You". Der Hauptpreis besteht aus 25.000 US-Dollar Preisgeld sowie einer Auswahl an aktuellem Kameraequipment von Sony. Darüber hinaus wird er, wie frühere Gewinner, Mitglied der World Photographic Academy und kann somit über zukünftige Preisträger mitentscheiden.