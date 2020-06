Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis eine Panasonic Lumix DMC-G3 (MOS-Sensor, 16 Megapixel) auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Ronny St., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Adolf Z. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Andrea B.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

1. Was bezeichnet Hacker-Legende Kevin Mitnick als den größten Coup seiner Karriere?

Den Einbruch ins Switching Control Center System (SCCS)

2. Welche dieser Loewe-Designstudien wurde auf der IFA nicht gezeigt?

Fold

3. Was kann man mit dem kleinen Samsung Galaxy Tab 7.7, was mit dem großem Galaxy Tab 10.1 nicht möglich ist?

Telefonieren

4. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung von LED-Leuchten?

Bis zu 25.000 Betriebsstunden

5. Wie viele zweidimensionale Barcodetypen sind derzeit in etwa in Umlauf?

200

6. Was ist laut Frank Sliwka, Mitveranstalter der Game Developers Conference Europe, der größte Kritikpunkt an der österreichischen Games-Branche?

Österreich steht für keinen Trend

7. Wie heißt die weltgrößte Cloud-Konferenz, die diese Woche von dem US-Unternehmen Salesforce veranstaltet wurde?

Dreamforce

8. Wie viele Österreicher halten sich derzeit vom Internet fern und gelten als sogenannte Offliner?

1,4 Millionen

9. Sonys 3D-Helm HMZ-T1 vermittelt welchen Eindruck?

Aus 20 Meter Entfernung auf eine Kinoleinwand zu schauen

10. Toshibas brillenloser 3D-Flat-TV 55ZL2G hat wieviele 3D-Betrachtungswinkel?

9