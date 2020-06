Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis eine PlayStation 3 samt den ersten beiden Teilen des Actionspiels Uncharted auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Sebastian R., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Andreas B. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Jürgen N.



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Welche Geräte werden von Paläontologen neuerdings dazu eingesetzt, um Spuren von Dinosauriern zu finden?

3D-Laserscanner

Wie heißt die wissenschaftliche Konferenz, die an diesem Wochenende parallel zur Spielemesse Game City im Wiener Rathaus stattfindet?

F.R.O.G

In welcher Stadt hat das Internet-Unternehmen Google den ersten zaghaften Versuch eines Google-Stores gestartet?

London

Wie heißt die Suchmaschine, mit der der Rapper MC Hammer Google Konkurrenz machen will?

WireDoo

In welchem Land geht die katholische Kirche mit einer iPhone-App auf Priestersuche?

Irland

Der BlackBerry-Hersteller RIM setzt künftig auf ein neues Betriebssystem bei Smartphones und Tablets. Wie lautet der Name der Software-Plattform?

BBX

Wieviele Satelliten des künftigen europäischen Satellitennavigationssystem Galileo wurden am Freitag ins All geschossen?

2

Das US-Unternehmen Lytro will eine Kamera in den Handel bringen, mit der aufgenommen Bilder nachträglich scharfgestellt werden können. Wie werden solche Geräte genannt?

Lichtfeld-Kameras

Die jüngste Version des mobilen Betriebssystems Android wurde auch optisch erneuert. Dabei kommt ein neu gestalteter Schrifttyp zum Einsatz. Wie heißt die neue Schrift?

Roboto

Welche der unten genannten Personen ist nicht für den diesjährigen Big-Brother-Award nominiert, der am 25. Oktober verliehen wird?

Al Gore