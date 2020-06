Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Andreas M., Platz zwei, ein Spotify-Halbjahressaccount im Wert von 59,94 Euro, geht an Christian A. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Silvia Z.

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben!

Wo wurde das insolvente Foto-Unternehmen Kodak 1882 gegründet?

Rochester, USA

Wie nennt man die kleinste Einheit eines Quantencomputers?

Qubits

Welche Webseite hat nicht beim Internet-Blackout am 18.02. mitgemacht?

twitter.com

Der Mobilfunkanbieter Drei baut in Kooperation mit Alcatel-Lucent sein optisches Fasernetz aus. Wie hoch ist die maximale Übertragungsrate?

100 Gbit/Sekunde

Wie viel Lumen schafft der futurezone-Testsieger bei den Business-Projektoren, der Canon-Beamer LV-8225?

2500 Lumen

Wie heißt die Technologie, mit der A1 sein Kupfernetz aufrüsten wird?

Vectoring

Was kritisierte der österreichische Datenschutzrat am Abkommen über den Austausch von Polizeidaten mit den USA?

dass es über 20 bilaterale Abkommen zwischen europäischen Staaten und den USA gibt

Seit wann bieten Österreichs Schulbuchverlage zusätzlich zu Schulbüchern digitale Inhalte an?

seit diesem Schuljahr

Wie viele Smartphones sind bis September 2011 in Wien geraubt worden?

379

Wer produziert den Film, der die Bürgerproteste in Kanada gegen Smart Meter zeigt?

Josh del Sol