Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis, das Galaxy Note, geht an Evelyn H. Der zweite Hauptpreis, das Galaxy SII geht an Alexander F. Platz zwei, ein Spotify-Halbjahressaccount im Wert von 59,94 Euro, geht an Martin G. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Nina P.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben!

Die korrekten Antworten

Nicht alle österreichischen Internet- und Telekomanbieter müssen seit 1. April die Verbindungsdaten ihrer Kunden im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung speichern. Unternehmen, deren Planumsatz 2012 eine gewisse Grenze nicht überschreitet, sind ausgenomen?

277.000 Euro



Facebook hat die Frist, bis zum 31. März Verbesserungen durchzuführen, verstreichen lassen. Wozu ruft die Initiative europe-v-facebook jetzt auf, was Facebook-Nutzer jetzt tun sollen?

Sie sollen eine Beschwerdeschrift nach Brüssel schicken

Welches Google-Projekt wurde unter Larry Page eingestellt?

Buzz

In Österreich geben Behörden zunehmend nicht personenbezogene Daten zur allgemeinen Weiterverwendung frei. Welche Daten wünschen sich Bürger laut einer aktuellen Umfrage dabei am meisten?

Daten zur politischen Transparenz

Wie heißt die vielkritisierte App, mit der Foursquare-Userinnen ausgeforscht werden können?

Girls around me

Welcher Vorfall ist im Roman Blackout des Autors Marc Elsberg für einen weltweiten Stromausfall verantwortlich?

Hackerangriff



Vergangenen Freitag startete die Initiative AK Vorrat eine Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wie viele Menschen beteiligten sich in den ersten vier Stunden via Online-Formular?

1347



Mit welchem Spruch will Samsung seine Mitarbeiter im südkoreanischen Hauptquartier motivieren?

Pride in Samsung



Welches Museum ist bislang noch nicht beim Google Art Project vertreten?

MUMOK



Wie heißt das erste eigene Spiel der Wiener Games-Schmiede Mipumi?

Cute Kingdom