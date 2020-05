Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das iPhone 5C geht an Herbert K. (Herbik151), Platz zwei, die Gaming Mouse G100s von Logitech geht an Werner P. (auchwiegut) und Platz drei, der Code für den Virenschutz Internet Security 2014 von Kaspersky geht an Markus M. (FlashGordon).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt.Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben

Die korrekten Antworten:

Welches dieser Technologie-Unternehmen befindet sich nicht unter den Top-Ten des diese Woche veröffentlichten Marken-Rankings?

Oracle

Wer ist Dread Pirate Roberts?

Betreiber von Silk Road

Mit welchem Smartphone funktioniert aktuell die Galaxy Gear?

Note 3

Seit wann ist das Mailüfterl im Wiener Technischen Museum ausgestellt?

1973

Welche Firma produziert jenen 3D-Drucker, den die NASA 2014 ins Weltall mitnehmen wird?

Made in Space

Wieviele aktive Nutzer hatte Twitter mit Stichtag 30. Juni 2013?

218 Millionen

Aus welchem Material ist die Rückseite des Galaxy Note 3?

Kunstleder

In welcher Form hat Lavabit den SSL-Schlüssel an US-Behörden übermittelt?

46 Millionen Mal

Aus welchem US-Bundesstaat stammt die Stimme hinter Apples Siri?

Georgia