Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Andreas H.

Sascha R.

Nikolaus J.

PerZufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt:

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Seit wann gibt es Google News?

2002

Welches Berliner Start-up belohnt Energiesparer mit Rabatten?

Changers

Welche Oper streamte die Wiener Staatsoper am Mittwoch live in UHD?

Nabucco

Wie heißt die verschlüsselte Messaging-App, die der Antivirus-Software-Pionier John McAfee diese Woche präsentierte?

chadder

Zum wievielten Mal fand in Berlin die Internetkonferenz re:publica statt?

Zum achten Mal

Wie heißt das jüngste Spiel der Wiener Spieleentwickler Broken Rules?

Secrets of Raetikon

Die NSA versandte diese Woche einen mysteriösen Tweet. Wie lauten die ersten drei Buchstaben der Zeichenfolge?

tpf

Wie viel Prozent hält der deutsche heise-Verlag nun am Preisvergleichsportal Geizhals?

75

Wie lautet die Bezeichnung des Trojaners, der Android-Nutzer erpresst?

Koler.A

In welchem kalifornischen Ort forscht Audi zu selbstfahrenden Autos?

Belmont