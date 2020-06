Die Journalistenroboter kommen

Die Zeiten, in denen sich Medienkonsumenten sichert sein konnten, dass hinter jedem Bericht, den sie in ihren Lieblingspublikationen lesen, ein menschlicher Autor steht, sind vorbei. Die Maschinen haben Einzug in viele Redaktionen gehalten. Zwar sind die Möglichkeiten der Schreibsoftware begrenzt, aber Berichte über Börsenkurse, Wetter, Sportergebnisse, Erdbebenwarnungen, Umfrageergebnisse und andere auf Daten basierende Themen werden heute bereits routinemäßig von Algorithmen verfasst. Wer etwa Berichte über die Betriebsergebnisse von Unternehmen bei der Associated Press liest, wird dort praktisch keinen von Menschen verfassten Artikel mehr finden.

Andere Firmen setzen ebenfalls längst auf die Robo-Reporter. “Zu den Unternehmen, die unsere Software verwenden, gehören die Associated Press, Yahoo, Microsoft, die NFL oder Samsung”, sagt James Kotecki von Automated Insights im futurezone Gespräch. Konkurrenzunternehmen von Automated Insights liefern ähnliche Lösungen auch an Forbes oder den Reuters-Mutterkonzern Thomson.

Wordsmith, die Artikel erstellende Software von Automated Insights, wird hauptsächlich im englischen Sprachraum verwendet. “Wir haben aber auch schon Artikel auf Deutsch erstellt und arbeiten derzeit an französischen, koreanischen und spanischen Varianten”, erklärt Kotecki. Wordsmith lässt sich überall dort gut einsetzen, wo harte Fakten in kurze Texte verpackt werden sollen. “Wir beantworten das Wer, Was, Wann und Wo, damit Journalisten sich um das Wie und Warum kümmern können”, sagt Kotecki.