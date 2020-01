Die neuen Filme und Serien auf Netflix und Amazon im Februar

Netflix und Amazon haben ihre Neuerscheinungen für den Februar bekannt gegeben. Große Hoffnungen setzen Fans in die Netflix-Serie Locke & Key, die auf dem gleichnamigen Comic basiert. Anime-Fans freuen sich über die ersten Studio-Ghibli-Filme.

Amazon kontert mit Hunters. In der Eigenproduktion werden im Jahr 1977 Nazis gejagt, die versuchen das Vierte Reich zu gründen. Zudem geht The Marvelous Mrs. Maisel geht in die 3. Staffel.