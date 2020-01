Netflix bringt "One Piece" als Realserie

Netflix will die erfolgreiche japanische Animationsserie "One Piece" erstmals als Realverfilmung in Szene setzen lassen. "Ich weiß, ich habe diese Produktion schon mal 2017 angekündigt, aber sowas braucht Zeit", schrieb Chefzeichner Eiichiro Oda auf Twitter. "Es sieht so aus, dass ich endlich diese große Ankündigung machen kann: Netflix (...) stellt uns seinen großartigen Produktionsstab zur Verfügung."