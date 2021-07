Die Superbowl-Spots von Google, Nintendo, Intel und Co

In der Nacht von Sonntag auf Montag (00.30 MEZ) geht eines der größten Sportereignisse des Jahres in Houston im US-Bundesstaat Texas über die Bühne. Im Superbowl 51 der National Football League ( NFL) werden vor über 70.000 Zuschauern vor Ort und hunderten Millionen Fernsehzuschauern die New England Patriots auf die Atlanta Falcons treffen.

Google

Nintendo

Eine Premiere ist es für den japanischen Spielekonzern Nintendo, der bislang noch nie in einen Superbowl-Spot investiert hat. In dem 30-sekündigen Clip bewirbt der Spiele-Pionier die neue Konsole Switch und zeigt das Spiel Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die musikalische Untermalung kommt von der Band Imagine Dragons.