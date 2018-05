Diese Bücher haben Bill Gates, Elon Musk und Co inspiriert

Wer sich über das kommende verlängerte Wochenende oder später im Sommerurlaub mit der Literatur von Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Satya Nadella und weiteren Größen der Tech-Industrie anfreunden will, kann sich nun auf der interaktiven Website "By the Book" des britischen Software-Unternehmens Sage informieren. Dort sind die Werke aufgelistet, die zahlreiche einflussreiche Menschen, darunter auch viele Größen der Tech-Branche, inspiriert haben.

Unter den Werken finden sich neben klassischer Literatur auch einige weniger bekannte Werke, die eventuell Rückschlüsse darauf zulassen, wie viele gute Ideen zustande gekommen sind. Hier die Lieblingswerke einiger einflussreichen Tech-Unternehmer: