Diese Windows 10 Tastenkürzel machen das Leben leichter

Wer häufig mit Textverarbeitung oder Grafikprogrammen arbeitet, kennt wahrscheinlich die Tastenkombinationen für die wichtigsten Funktionen. Der Klassiker "Strg + C" (kopieren) und "Strg + V" (einfügen) hat in Summe schon Stunden an Klick-Arbeit erspart.

Tatsächlich gibt es aber eine riesige Liste an Abkürzungen in Windows 10. Einige führen zu praktischen Programmen, von denne man vielleicht gar nicht wusste, dass sie existieren. Wir haben alle (wirklich alle) Windows 10 Shortcuts für euch gesammelt.

Die wichtigsten Tastenkürzel braucht man immer wieder: Ausschneiden, Einfügen, eine Aktion rückgängig machen oder schnell zum Desktop zurückkehren. Aber auch weniger bekannte Shortcuts können oft praktisch sein, wie das Umbenennen von Elementen oder wie man den Mauszeiger an das Ende des letzten Wortes setzt, das man geschrieben hat.