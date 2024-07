Bewohnbare Höhle am Mond gefunden: Es gibt einen Haken

Erstmals konnten Forschende unterirdische Lavatunnel in einem Krater identifizieren.

Mithilfe von Radar-Daten des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA fanden sie heraus, dass es sich bei dem Krater um den Eingang zu einem Tunnel handelt. "Seit 50 Jahren gibt es Theorien über solche Höhlen, aber das ist das erste Mal, dass ihre Existenz demonstriert wurde", sagt Studienautor Lorenzo Bruzzone in einem Statement .

Menschen könnten am Mond in Höhlen leben. Diese Idee wird seit Jahren verfolgt. Jetzt konnten Forscher der Universität Trento , Italien, erstmals einen Krater identifizieren, der sich tatsächlich dafür eignen würde.

Untersucht wurde ein Krater im sogenannten "Mondmeer" Mare Tranquilitatis, wo die erste Mondlandung stattfand. Die Untersuchungen ergaben, dass die reflektierten Radarstrahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen unterirdischen Höhlenkanal sprechen.

➤ Mehr lesen: Forscher wollen Mond-Station in Lavaröhren bauen

100 Meter breiter Tunnel-Eingang

Dabei dürfte es sich um Lavaröhren handeln. Sie bilden sich auch auf der Erde in der Nähe von Vulkanen. Dünnflüssige, schnelle Lavaströme formen diese Tunnel. Für ihre Forschung besuchten die Wissenschaftler Lavahöhlen auf der kanarischen Insel Lanzarote. Diese sollen am ehesten denen auf dem Mond ähneln.

Der jetzt entdeckte Höhleneingang soll mindestens 100 Meter breit und 130 bis 170 Meter tief sein. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhlen dann seitlich unter der Erde weiterlaufen.

Menschen könnten darin eine permanente Basis bauen, so die Forschenden. Sie eigenen sich vor allem wegen der angenehmen Temperaturen. Die Oberfläche kann sich in der Region auf 127 Grad aufheizen. Frühere Studien zeigten, dass es in Höhlen etwa 17 Grad haben könnte.

➤ Mehr lesen: Menschen sollen künftig in "gemütlichen" Höhlen am Mond leben

Krater-Basis muss zugänglich werden

Wie die BBC anmerkt, haben solche Höhlen allerdings einen Haken. Denn obwohl sie Schutz vor den harschen Bedingungen bieten, muss man hinein und heraus kommen. Das sei laut der Astronautin Helen Sharman nur möglich, indem man einen Lift installiert oder ein Jetpack nutzt.