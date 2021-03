Hamsterrad-Roboter soll Höhlen am Mond erkunden

Der Roboter Daedalus (Descent And Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures) sieht auf den ersten Blick wie ein sehr futuristischer Hamsterball aus. Er ist aber kein Spielzeug, sondern ein ausgeklügeltes System, mit dem Wissenschaftler die Höhlen unseres Mondes erkunden sollen.

Bei der Analyse der Mondoberfläche konnten Orbiter tiefe Gruben ausmachen. Dabei könnte es sich um "Skylights" handeln, untern denen Lavahöhlen liegen. Sie könnten Zugang zu bisher unberührtem Mondmaterial und möglicherweise sogar Wassereisvorkommen bieten.