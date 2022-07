NASA entdeckt Orte mit komfortabler Wärme am Mond

Die besten Orte für eine menschliche Siedlung am Mond könnten Lava-Höhlen sein.

Ein Mond-Tag dauert 15 Tage. In der Sonne erreicht die Temperatur dann bis zu 127 Grad Celsius. In der Nacht, die ebenfalls 15 Tage dauert, sinkt die Temperatur auf -173 Grad Celsius.

Dennoch gibt es Orte am Mond, die laut der NASA eine „gemütliche“ Temperatur haben. Dort hat es jederzeit um die 17 Grad Celsius.

Diese Orte sind Gruben mit Überhang. Am Tag schützt der Schatten in der Grube vor den heißen Sonnenstrahlen. In der Nacht verhindert der Überhang, dass Hitzestrahlung verloren geht.