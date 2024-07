Google plant angeblich seine größte Übernahme aller Zeiten

Google könnte seine bisher größte Übernahme eines anderen Unternehmens planen. Das berichtet das Wall Street Journal (Paywall) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen.

Googles Mutterkonzern Alphabet soll demnach in weit fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des Cybersicherheitsunternehmens Wiz sein. 23 Milliarden Dollar möchte man dafür hinlegen, wie es heißt.

Starker Wertanstieg

Wiz bietet Cybersicherheitssoftware für Cloud Computing an. Die Firma wurde 2020 von CEO Assaf Rappaport gegründet und ist seither im Wert sprunghaft angestiegen.

Anfang des Jahres wurde die Firma im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit 12 Milliarden Dollar bewertet. Damit ist es eines der wenigen Silicon-Valley-Unternehmen abseits von Künstlicher Intelligenz, das heuer eine solch hohe Bewertung erzielte.

Größte Google-Übernahme aller Zeiten

Geht der Deal durch, ist es Googles bzw. Alphabets teuerste Übernahme aller Zeiten. Bislang lag auf Platz Eins der Kauf von Motorola im Jahr 2011, für das Google 12,5 Milliarden Dollar hinlegte.

Gleich dahinter folgt der Kauf einer weiteren Cybersicherheitsfirma. 2022 übernahm der mittlerweile in Alphabet aufgegangene Konzern das Cybersicherheitsunternehmen Mandiant um 5,4 Milliarden Dollar.

Sicherheit als Schlüsselelement

Alphabets Einkaufsstrategie zeigt, welchen Stellenwert der Konzern dem Bereich Cybersicherheit zuschreibt. In Zeiten zunehmender Attacken, sowohl auf Privatpersonen, Unternehmen als auch Staaten, will man sich offensichtlich mit den Zukäufen in dem Bereich stark aufstellen.