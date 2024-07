EU-Preise für die “Google Pixel 9”-Serie geleakt

In wenigen Wochen wird Google seine neuen Pixel-Smartphones vorstellen und die Leaks dazu häufen sich. Jetzt sollen die europäischen Preise für die Pixel 9 Modelle und das Pixel Fold geleakt sein, wie die französische Seite Tomsguide berichtet .

So könnten die neuen Pixel-Geräte aussehen (Geleaked von Rozetked )

Das größere und leistungsstärkere Pixel 9 Pro soll bei 1.099 Euro für 128 GB und 1.199 Euro für 256 GB liegen, für die 515-GB-Variante dürften 1.329 Euro fällig werden. Damit bleibt der Startpreis der gleiche wie beim Pixel 8 Pro, die 256-GB-Version steigt um 40 Euro von 1.159 Euro, die 512-GB-Variante um 30 Euro von 1.299 Euro.

Aufschluss zu Samsung und Apple

Das neue Modell, Pixel 9 XL soll 1.199 Euro (128 GB), 1.299 Euro (256 GB), 1.429 Euro (512 GB) und 1.689 Euro für 1 TB kosten. Damit gesellt sich Google zur Konkurrenz. Samsungs aktuell teuerstes Handy, das Samsung Galaxy S24 Ultra, kostet 1.559 Euro (1TB), das iPhone 15 Pro Max (1 TB) kostet 1.949 Euro.

Das neue faltbare Pixel Fold, das entweder als Fold 2 oder Fold Pro erscheint, soll bei 1.899 Euro für 256 GB starten. Die 512-GB-Version soll bei 2.029 Euro liegen. Damit bleibt Google bei der Preisgestaltung des Vorgängers.

Grün und Pink

Der Leak verrät auch die Farben, in denen das Pixel 9 verfügbar sein soll: Obsidian (schwarz), Porcelain (weiß), Mojito (hellgrün) und "Cosmo" (Farbe unklar). Pixel 9 Pro und Pixel 9 XL sollen in Obsidian, Porcelain, Hazel (salbeigrün) und Pink (nur Pro) erscheinen. Das Fold wird in Obsidian und Porcelain angeboten.

Die Informationen klingen sehr realistisch, sind aber nicht offiziell bestätigt. Gewissheit wird man voraussichtlich am 13. August haben. Da wird das Made by Google Event erwartet.

Preissenkung bei Vorgängern und günstiges 8a

Wem die neuen Geräte zu teuer sind, kann auch einen Blick auf die Vorgänger sowie das erst kürzlich erschienene günstigere Pixel 8a werfen.