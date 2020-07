Wie schaffe ich Speicherplatz unter Windows 10?

Wenn der PC immer langsamer wird, dann kann ein Grund dafür eine volle Festplatte sein. Da finden sich über die Jahre vergessene Dateien und Programme, die man einfach nie wieder deinstalliert hat. Im schlimmsten Fall kann das dafür sorgen, dass der Computer Probleme beim Hochfahren hat. Damit es gar nicht soweit kommt, haben wir Tipps, wie man auf der Festplatte Ordnung macht (und hält).

Die Analyse

Bevor man Dateien löscht, sollte man eine Bestandsaufnahme machen. So erfährt man, wo am meisten Platz belegt wird. Manchmal sind es offensichtliche Dateien wie Videos, Bilder oder Audiofiles, manchmal sind es aber auch PDFs von denen man gar nicht dachte, dass sie zusammen mehrere Gigabyte groß sein können.

Der erste Schritt ist die hauseigene Windows-10-Speicherübersicht. Hier hat Microsoft mit seinen letzten Updates gut nachgebessert, sodass die größten Probleme eigentlich schon hier gelöst werden können.

Sie ist unter Einstellungen > System > Speicher zu finden. Hier ist aufgelistet, was sich auf dem Laufwerk (C:) befindet. In der Liste wird das nach den Kategorien „Apps & Features“ (Programme, Spiele etc.), „Temporäre Dateien“ (z.B. Downloads) und „Desktop“ unterteilt. Auf letzterem werden gerne Dinge abgelegt, die man glaub, in naher Zukunft unbedingt zu brauchen, und die man dann aber nie löscht.