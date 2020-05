Diskussionsseite Reddit will Belästigungen eingrenzen

Reddit besteht aus mehr als 9.000 Diskussionsforen zu allen möglichen Themen, von Fotografie über Ernährung bis hin zu Computerspielen. In vielen dieser Foren herrscht ein lockerer Ton voller Insiderwitze. Doch das ist nicht in allen Diskussionsbereichen so. Das liegt auch daran, dass jeder Bereich seine eigenen freiwilligen Moderatoren hat, die die Regeln nach ihren Vorstellungen festlegen.

Reddit gab bisher kaum verbindliche Regeln vor. Doch die Website habe festgestellt, dass die Belästigungen zugenommen hätten und Nutzer sich davon abgeschreckt fühlten. "Unsere Herausforderung ist es, freie Meinungsäußerung mit Privatsphäre und Sicherheit zu verbinden", schrieben die Reddit-Manager um Chefin Ellen Pao. Gleichzeitig will Reddit sein Angebot ausbauen und neue Nutzer anziehen, die von persönlichen Angriffen verjagt werden würden.