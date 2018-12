Disney verrät neue Details zum Star-Wars-Vergnügungspark

In einem zweiminütigen Behind-the-Scence-Trailer gibt es jetzt einen Vorgeschmack auf das, was die Besucher in Galaxy's Edge erwartet. Zu sehen sind dabei auch zwei der Hauptattraktionen: Rise of the Resistance und Millennium Falcon: Smugglers Run. Rise of the Resistance soll „die epischste Attraktion werden, die Disney je gebaut hat“, heißt es in dem Video.

Beim Smugglers Run nimmt man im Cockpit des Millennium Falcon Platz. So eine ähnliche Attraktion gibt es bereits in den Disneyland-Vergnügungsparks. Das Besondere hier ist aber, dass jeder Besucher eine Rolle der Crew einnimmt, wie Pilot, Schütze oder Techniker. Star Wars: Galaxy's Edge soll noch vor dem Kinostart von Episode 9 veröffentlicht werden – dieser ist für Dezember 2019 geplant.