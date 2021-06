Dolby Kino in Linz: "Schockierend realistisch"

Vier Millionen Euro wurden in das Dolby Cinema im Cineplexx in Linz investiert. Die futurezone hat anlässlich der Eröffnung mit dem Chef von Dolby International gesprochen.

140 Quadratmeter Leinwand, 394 Sitzplätze: Es ist erst das vierte Dolby Cinema in Europa, das zwölfte weltweit, das nun in Linz eröffnet wurde. Das Angebot ist als Konkurrenz zu IMAX konzipiert und soll weltweit Einzug in die Kinos halten. Das Ziel des Konzerns ist klar: Man will die Betreiber in einem immer schwierigeren Markt an sich binden und gleichzeitig ein Kinoerlebnis schaffen, das einen deutlichen Mehrwert zum eigenen Wohnzimmer bietet. In Linz hat man sich mit Cineplexx zusammengetan, um dort das erste Dolby Cinema im deutschsprachigen Raum zu erschaffen.

„Wir wollen ein komplettes Unterhaltungserlebnis bieten“, sagt Andreas Spechtler, Verantwortlicher für das internationale Geschäft bei Dolby, im Gespräch mit der futurezone. Die Kernelemente von Dolby Cinema sind Bild, Sound und auch die Einrichtung. Der Saal ist mit Dolbys Soundsystem Atmos ausgestattet. Im Unterschied zu anderen Soundsystemen sind dabei mehr Lautsprecher vorhanden, unter anderem an der Decke. 60 einzeln ansteuerbare Lautsprecher sind es, die in Linz für den richtigen Klang sorgen sollen. „Das System funktioniert nicht nur bei lauten, sondern auch bei leisen Stellen im Film“, so Spechtler.