DoubleJack gewinnt Austria’s Next Top Start-up

„Mit Doublejack haben wir uns für die Unterstützung einer herausragenden Geschäftsidee entschieden, die Konsumenten unterstützt, Rechnungen zu archivieren und so nie wieder Garantieansprüche zu verpassen“, sagt Marcus Grausam, A1 Technikvorstand das Engagement. DoubleJack wird nun ein Jahr lang professionell von A1 betreut und bekommt ein Büro im A1 Gebäude in der Oberen Donaustraße in Wien zur Verfügung gestellt. Weiters wird technische Ausstattung bereitgestellt sowie mit Beratungsleistungen in allen Start-up-relevanten Belangen wie zum Beispiel Legal, Marketing, Controlling, Vertrieb, etc. dem Jungunternehmen unter die Arme gegriffen. Auch für die Betreuung in punkto Pressearbeit wird durch A1 in Kooperation mit der futurezone gesorgt.

Die futurezone wird den Firmengründer medial begleiten und über die Entwicklung des Start-ups berichten. Darüber hinaus hat DoubleJack nun einen Fix-Startplatz unter den Nominierten in der Kategorie "Start-ups" beim futurezone-Award 2013, der am 14. November vergeben wird. "Ich war überrascht und bin begeistert von den vielen Einreichungen", sagt futurezone-Chefredakteur Gerald Reischl. "Für mich ist das ein Beweis, dass es in Österreich nicht nur viele Menschen mit Innovationsgeist gibt, sondern auch eine Menge brillanter Ideen. Die futurezone sehe es auch als eine ihrer Aufgaben, geeignete Start-ups zu sondieren und diese bei einem größeren Publikum bekannt zu machen.