Dramatische Bilder: 18.000 Flughafen-Mitarbeiter für Massentest festgehalten

Nachdem im Frachtbereich des Flughafens von Shanghai wiederholt Arbeiter mit Corona-Infektionen entdeckt wurden, sperrten die Behörden den Flughafen am Sonntag kurzerhand ab. 18.000 Arbeiter, die sich auf dem Gelände befanden, wurden in der Nacht auf Montag einem Massentest unterzogen.

Dabei kam es zu dramatischen Szenen, wie Ars Technica berichtet. In Smartphone-Videos, die in Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, ist etwa zu sehen, wie sich im Parkbereich des Flughafens die Massen gegen Wachen in weißen Schutzanzügen drücken.