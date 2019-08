Drei Österreicher sind für die "Hacker-Oscars" nominiert

Es ist die größte und wohl bekannteste Sicherheitskonferenz der Welt: die Black Hat in Las Vegas ( USA). Auf dieser Veranstaltung werden jährlich die begehrten Pwnie Awards verliehen, die als „Hacker-Oscars“ gelten. Ausgezeichnet werden dabei zum zwölften Mal einerseits die besten Sicherheitsforscher der Welt, andererseits werden auch Negativ-Preise an Unternehmen verliehen, die in ihren Produkten gefundene Schwachstellen nicht reparieren.

Sicherheitslücken

Dieses Jahr befinden sich unter den Nominierten für die „Hacker-Oscars“ auch drei Österreicher. Sie haben sich durch ihre exzellente Arbeit beim Aufdecken von Sicherheitslücken in die Liste der besten Hacker der Welt katapultiert. Alle drei arbeiten bei der österreichischen Cybersecurityfirma SEC Consult. Sie absolvierten Ausbildungen an der FH Hagenberg und der TU Wien.

Stefan Viehböck ist etwa in der Kategorie „serverseitige Fehler“ nominiert. Er hat bei einem der weltgrößten Hersteller im Bereich Videoüberwachung gravierende Sicherheitslücken gefunden. Insgesamt waren laut Recherchen von Viehböck rund neun Millionen Überwachungsgeräte betroffen, davon waren mindestens 1,3 Millionen in Europa im Einsatz (die futurezone hatte berichtet). „Nach einer gründlichen Analyse der Software hat sich herausgestellt, dass Kameras mit einer Cloud in Fernost unverschlüsselt kommunizieren. Eines der größten Probleme war, dass man bei den Geräten per Videostream Privatwohnungen oder Firmengebäude ausspähen konnte“, sagt Thomas Weber. Er hat zusammen mit Viehböck an der Forschung gearbeitet.