DriveNow: Wien erhält neuen "Free Flow"-Carsharing-Dienst

" DriveNow sieht sich als Premium Carsharing-Dienst", meint Geschäftsführer Nico Gabriel bei der Pressekonferenz am Freitag im Cafe Landtmann. In Deutschland ist das Unternehmen bereits seit 2011 aktiv (Start in München). Bis heute hat man 335.000 Kunden in Deutschland gewonnen. Wien ist nun der Startpunkt der europäischen Expansion von DriveNow.

Robert Kahr, der Geschäftsführer der Österreich-Sparte von DriveNow sieht in Wien trotz Car2Go und Co. noch großes Potenzial für Carsharing-Dienste. Gerade in Wien mit seinem guten Nahverkehrsangebot soll Carsharing den Modalitätsmix bereichern. Punkten soll DriveNow in Wien vor allem mit seiner abwechslungsreichen Flotte. Mit vier Türen, vorhandenem Gepäcksraum und technischen Finessen wie Einparkhilfen oder Allradantrieb will man sich von Hauptkonkurrent Car2Go differenzieren.

Außerdem wird DriveNow mit den Wiener Linien kooperieren. Für Besitzer von Jahreskarten soll es bald spezielle Sonderangebote geben. In Zukunft will DriveNow auch Teil eines neuen Multimodalitätsangebots sein, das mehrere Verkehrsmittel auf einer Kundenkarte vereinen soll.