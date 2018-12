Drohnen-Angriff in Gatwick bleibt mysteriös: Verdächtige frei

Ein Ehepaar, das im Rahmen der Drohnen-Störaktion am Londoner Flughafen Gatwick festgenommen wurde, ist nach Angaben der Behörden wieder freigelassen worden. Der 47-jährige Mann und die 54-jährige Frau, die nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt in der Stadt Crawley leben, hätten sich sehr kooperativ gezeigt. Der ursprüngliche Verdacht, die beiden könnten etwas mit der Drohnen-Aktion zu tun haben, habe sich nicht erhärtet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Drohnen-Fan als Verdächtiger

Der 47-Jährige sei Fenstermonteur und begeistert von Drohnen und ferngesteuerten Hubschraubern. Sein Arbeitgeber hatte aber bereits den Vorwürfen widersprochen: Der Mann habe während der Störaktionen gearbeitet und sei absolut zuverlässig. Nachbarn beschrieben ihn als hart arbeitenden, unauffälligen, zweifachen Vater. Die Suche nach den Tätern geht damit weiter.