Dschungelcamp-Hashtag #ibes über 450.000 Mal verwendet

Während die Einschaltquoten mit durchschnittlich 7,95 Millionen pro Sendung TV-Urgesteine wie "Wetten Dass" auch zahlenmäßig alt aussehen ließen, kann die Staffel auch im Web mit beeindruckenden Zahlen aufwarten. 27,4 Millionen Videoabrufe verzeichnete die Sendung in den vergangenen Wochen über das Web - laut RTL konnte damit die bisherige Bestmarke aus dem Vorjahr um 25 Prozent gesteigert werden.

Interessantes Detail am Rande: Wie sehr Kandidatin Larissa das Format in diesem Jahr prägte, lässt sich auch an den abgesetzten Tweets ablesen. So erreichte allein der Hashtag #Larissa insgesamt 27.000 Tweets, was der Kärntnerin zumindest in dieser Disziplin den ersten Platz einbrachte.