Dubiose Website will frustrierte Ehemänner abzocken

Die futurezone kontaktierte den Betreiber der Website per E-Mail und vereinbarte ein Telefon-Interview. Es rief Elliot Shefler an, der sich als „Vice President“ der Firma ausgegeben hat. Im Netz ließ sich zu dem angeblichen „Vice President“ nichts finden. Er rief von einer unterdrückten Nummer an, weshalb wir diese nicht überprüfen konnten.



Sein Akzent war stark und er beantwortete uns unfreundlich und genervt unsere Fragen, die vorerst darauf abzielten, ob das Angebot echt gemeint sei, oder ob es sich um einen PR-Stunt handle: „Wir werden die ganze Zeit gefragt, ob wir gegen Überwachungskapitalismus protestieren“, sagte Shefler im Gespräch mit der futurezone.

Protest dagegen sei "legitim"

„Es ist auch legitim, dagegen zu protestieren. Viele Menschen hassen uns, weil wir die Privatsphäre von Menschen verletzen. Viele Frauen hassen uns, weil wir damit das Vertrauen verletzen. Jeder hat das Recht darauf, sich dabei unwohl zu fühlen. Aber seien wir mal ehrlich: Es ist das Geschäftsmodell von Facebook, großen Marken und vielen Medienhäusern, Nutzer im Netz zu verfolgen und sie dazu zu bringen, ihr Produkt zu kaufen oder zu konsumieren.“



Sheflers Antworten wirkten so, als wäre die Website ernst gemeint. Doch wir werden stutzig, als er nicht sagen möchte, wer genau dahinter steckt. Laut Shefler werde der Dienst von einer großen, britischen Agentur betrieben, die seit Jahren nichts anders als „Native Advertising“ für Marken und Politik gemacht habe. „Mit der Politik ist jetzt Schluss, nach dem Cambridge-Analytica-Skandal haben wir nichts mehr mit Werbeanzeigen für Politiker am Hut“, so Shefler. „Jetzt ist es eben auch für Privatpersonen möglich, andere private Personen gezielt mit Werbung zu adressieren.“



Die Psychologie dahinter sei einfach, so Shefler. „Wenn ein Mensch eine Werbeanzeige immer wieder und wieder angezeigt bekommt, geht sie ins Unterbewusstsein über.“ Laut Shefler sei eine Beeinflussung von Ehefrauen durch derartige Anzeigen „bei weitem nicht das Schlimmste, was man machen kann“. Jetzt könne einfach der „Durchschnittsmann“ gezielte Werbeanzeigen schalten. „Manche Paare lügen, betrügen, bekämpfen sich. Da gibt es viel schlimmere Dinge.“

Falsche Adresse in der Fleet Street

Auf die Frage nach dem Firmenstandort sagte Shefler: „In Großbritannien, aber wir haben auch Leute in San Francisco und Berlin.“ Als Firmenadresse gibt die Website einen prominenten Standort in Londons Fleet Street an. Ein Fahrradkurier fuhr auf Nachfrage von uns bei der Adresse vorbei und schickte uns Bilder: In dem Gebäude, in dem die Firma laut Website sitzen soll, befindet sich eine Bäckerei. Zu den Obergeschoßen gibt es keinen direkten Zugang. Es gibt keine Nummernschilder, keine Namenstafeln, keinen Eingang. In den benachbarten Häusern befindet sich Wohnungen auf der einen, Büros auf der anderen Seite.