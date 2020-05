Ebay-Gründer Omidyar für Milde bei Paypal-Angreifern

Ebay-Gründer Pierre Omidyar versucht einen schwierigen Spagat: Der Milliardär zeigt Verständnis für angeklagte Online-Aktivisten, die den Betrieb des Ebay-Bezahldienstes PayPal gestört haben sollen. In einem Artikel bei der Nachrichtenseite Huffington Post plädierte er für eine milde Strafe für 14 mutmaßliche Teilnehmer der Internet-Attacke. Die Aktion 2010 war ein Protest gegen die Haltung von PayPal zu Wikileaks. Omidyar baut gerade ein neues Medienunternehmen mit dem Journalisten Glenn Greenwald auf, der die Geheimunterlagen von Edward Snowden auswertet.

Die Angeklagten sollen bei der Attacke gemeinsam mit anderen Internetnutzern automatisch so viele Anfragen an Paypal geschickt haben, dass die Webseite unter dem Ansturm zusammenbrach. Ein solcher „Distributed Denial of Service“-Angriff habe „ernsthafte Auswirkungen“, kritisierte Omidyar. Schließlich bemühten sich Firmen wie Paypal stets, Ausfälle für ihre Kunden zu vermeiden.