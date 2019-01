Ein Ei ist das Instagram-Bild mit den meisten Likes

Jenner, die mit knapp 123 Millionen Abonnenten eine der erfolgreichsten Nutzerinnen der Foto-Plattform ist, antwortete am Montagmorgen auf den Verlust ihres Rekordes. Sie veröffentlichte ein Video, in dem sie ein Ei auf dem Boden aufschlägt und schrieb dazu „take that little egg“ (Nimm das, du kleines Ei). Unterstützer der „Egg Army“ kommentierten unterdessen ihr fast ein Jahr altes Baby-Posting mit Ei-Emojis und Sätzen wie „Wir haben gewonnen“.

Laut New York Times soll „world_record_egg“ in einem Posting von einer Phase zwei des Ei-Plans gesprochen haben und dass weitere Aktionen geplant seien. Der Account beschreibt sich aber schon selbst als den „offiziellen Weltrekordhalter für das Bild mit den meisten Likes auf Instagram“ und fordert Instagram dazu auf, den Account zu verifizieren.

Absurdes sorgt für Rekorde

Es ist nicht der erste kuriose Rekordversuch auf einer Social-Media-Plattform, der gelingt. 2017 stellte ein US-Schüler einen Rekord für Retweets auf, nachdem er die US-Fast-Food-Kette Wendys fragte, wie viele Retweets er benötige, um ein Leben lang kostenlose Chicken Wings zu erhalten. Wendys antwortete 18 Millionen, woraufhin ihn zahlreiche Twitter-Nutzer unterstützten. Obwohl er mit knapp 3,4 Millionen Retweets das Ziel deutlich verfehlte, schenkte ihm Wendys dennoch Chicken Wings für ein Jahr und spendete 100.000 US-Dollar für karitative Zwecke.