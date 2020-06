Ein Jahr nach dem Deal: Unabhängigkeit von WhatsApp offen

Laut Facebook-Manager Marcus können WhatsApp und der Messenger ganz gut voneinander profitieren, auch ohne Nutzerdaten auszutauschen. Man tausche sich nur regelmäßig über die Strategie aus. "Außerdem ist vereinbart, dass einige neue Funktionen, die wir testen, mit der Zeit bei WhatsApp integriert werden könnten." Das solle auch bei anstehenden Projekten zum Geldverdienen der Fall sein. Der Plan sei generell, beim Messenger stärker auf Multimedia-Funktionen zu setzen, während WhatsApp seine schlanke Struktur behalten soll. Koums ursprüngliche Idee war, WhatsApp mit einer Abo-Gebühr von einem Dollar pro Jahr zu finanzieren - was bei hunderten Millionen Nutzern auch einiges an Geld abgeworfen hätte.

Was aussteht, ist noch die von Koum ebenfalls vor einem Jahr angekündigte Sprachtelefonie über WhatsApp. Im Internet tauchten vor kurzem Berichte von Nutzern auf, die eine solche Funktion in ihren Apps auf der Android-Plattform vorgefunden hätten.

Das wäre der nächste Schritt in einer Entwicklung, in der die Macht von den Netzbetreibern zu Internet-Diensten übergeht. Nachdem ihr eigener SMS-Nachfolger "Joyn" von WhatsApp und Co in die Bedeutungslosigkeit verbannt wurde, könnte das auch die Abwanderung des klassischen Telefongesprächs beschleunigen. Und das, während sich die Mobilfunk-Konzerne schon seit Jahren darüber beschweren, dass die Internet-Firmen Geld in ihren Netzen verdienen, ohne an den Kosten für den Aufbau der Infrastruktur teilzuhaben. Facebook kontert, die Online-Dienste machten einen mobilen Datenvertrag erst attraktiv.

Der 38-jährige Koum, der als Teenager mit seiner Mutter in die USA kam und in armen Verhältnissen aufwuchs, kann mit dem WhatsApp-Verkauf als Inbegriff des amerikanischen Traums gelten. Er bekam bei Abschluss der Übernahme im Oktober Facebook-Aktien im Wert von knapp zwei Mrd. Dollar. Als symbolische Geste unterzeichnete er die Verkaufspapiere auf den Stufen des Gebäudes, in dem er einst mit Lebensmittel-Karten der Sozialbehörde anstand.