Elektroflitzer-Schauen beim Burgtheater

Am Josef Meinrad Platz, direkt neben dem Wiener Burgtheater, taucht man am Freitag und Samstag in die Welt der Elektromobilität ein. Bei der Veranstaltung "E-Mobility on Stage" können Besucher etwa neue Fahrzeuge begutachten, einige davon auch probefahren. Unter anderem dabei sind der nagelneue Elektro-Sportwagen BMW i8, BMW i3, Opel Ampera, Nissan Leaf, Renault Twizzy oder VW e-Up.

Daneben kann man sich über Ladeinfrastruktur, Förderung und Finanzierung informieren und kleinere Elektrofahrzeuge, wie das Trikke oder verschiedene E-Bikes ausprobieren. Auf einem eigenen Parkour kann man auch das KTM Freeride E ausprobieren, ein neues Motocross-Bike mit Elektroantrieb.