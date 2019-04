"Elektrolüge": Baumgartner-Posting zu E-Autos sorgt für Aufregung

Am Freitagnachmittag legte Baumgartner dann mit einem Video vom deutschen Ableger von Russia Today nach. In der RT-Sendung "Der fehlende Part" wird der AfD-Politiker Michael Limburg interviewt, der unter anderem Vizepräsident des Vereins "Europäisches Institut für Klima und Energie" ist. Dieser leugnet den vom Menschen verursachten Klimawandel.

Unruhestifter auf Facebook

In den Kommentaren der E-Auto- und Klimawandel-Postings schlägt Baumgartner viel Kritik von seinen Facebook-Anhängern entgegen, auf die er nur selten eingeht. Baumgartner, der mit seinem Sprung aus der Stratosphäre bekannt wurde, fiel in den vergangenen Jahren immer wieder mit fragwürdigen Facebook-Postings auf. So wünschte er sich eine "gemäßigte Diktatur" herbei, verwechselte Kiss-Star Gene Simmons mit Ozzy Osbourne, benutzte seine Freundin in einem Foto als Tisch und attackierte das Aussehen von Puls4-Chefredakteurin Corinna Milborn.