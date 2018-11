Elon Musk gibt Tunnel-Pläne im Westen von Los Angeles auf

Pläne gestoppt

Nun meldet der „Business Insider“, dass The Boring Company seine Pläne, einen zwei Meilen langen Tunnel unter L.A. zu bauen, wieder einstellt. Lokale Bewohnergruppen hatten die Stadt verklagt, weil sie das Projekt von Musk von diversen Regulierungen, die die Umwelt betreffen, ausgenommen hatten. Musk hatte ursprünglich angekündigt, dass der Tunnel am 10. Dezember – also in weniger als in zwei Wochen – eröffnet werden sollte.

Eine Pressesprecher des Unternehmens zufolge haben sich die Bewohner, die die Stadt verklagt hatten, The Boring Company und die Stadt im Guten geeinigt und die Klage wird damit fallen gelassen. „Wir werden den Sepulveda Test-Tunnel nicht mehr weiter bauen, sondern stattdessen einen Tunnel beim Dodger Stadion“, heißt es als Ankündigung.

Der Dodger-Stadion-Tunnel namens Dugout Loop würde Fans von der U-Bahn zum Baseballplatz bringen. Dieser Drei-Meilen-Trip würde vier Minuten dauern und einen Dollar kosten, kündigte das Unternehmen an.