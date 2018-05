Video zeigt Flug durch Elon Musks Tunnel unter Los Angeles

Mit Tunnelsystemen unter Großstädten will Elon Musks Boring Company dabei helfen, den Verkehr zu beschleunigen und Staus einzudämmen. Der erste Tunnel in Los Angeles, der von der Zentrale von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX im Stadtteil Hawtthorn zum Flughafen LAX führt und infolge bis zum Highway 101 reichen soll, steht nun offenbar kurz vor der Fertigstellung. Das teilte Musk am Donnerstag auf Instagram mit. Dort veröffentlichte er auch ein Video, das Flugaufnahmen durch die Röhre zeigt.