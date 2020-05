Elon Musk reagiert auf Twitter-Angriff: “Facebook ist Scheiße”

Zum Thema Künstliche Intelligenz hat der Chef von Tesla und SpaceX, Elon Musk, seit Jahren eine kritische Meinung. Sie sei eine Gefahr für die Menschheit, glaubt Musk und warnte wiederholt vor einer Machtübernahme durch Maschinen. Nun haben sich The-Verge-Reporter James Vincent und Facebooks KI-Chef Jerome Pesenti dieser Behauptung angenommen.

Vincent teilte auf Twitter einen Artikel von CNBC, in dem Experten Musks Aussage, die Menschheit sei in Gefahr, widersprechen. Es sei bezeichnend, dass keiner der Experten sich traute, namentlich genannt zu werden. So ziehe Musk „einige der lautesten und überheblichsten Arschlöcher des Internets“ an. Deren Verhalten würde sogar noch von Musk gefördert.