Elon Musk und Grimes mussten den Namen ihres Babys ändern

Wie wird der Name ausgesprochen

In einem Interview mit Joe Rogan hat Elon Musk bereits erklärt, wie der Name des Babys ausgesprochen wird: X wird ganz normal ausgesprochen. Das Æ wird wie das englische Wort für Asche, "Ash", ausgesprochen. Und A-12 beziehungsweise A-Xii ist einfach A-12. Ohne das phonetische Alphabet zu bemühen, würde der ganze Name also in etwa so klingen: "Exäsch E-Twelf".