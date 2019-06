Elton John kritisiert Film-Zensur in Russland auf Twitter

„ Rocketman“ wurde in Russland zensiert. Einige Szenen wurden einfach rausgestrichen. Eine davon betrifft den Drogenkonsum, eine andere aber die Liebesbeziehung zwischen zwei Männern. „Alle Szenen, bei denen sich Männer küssen, Sex haben oder Oralsex wurden rausgeschnitten“, so der Kritiker Anton Dolin auf Facebook. Das wurde scheinbar erst beim Screening in Moskau bekannt. Insgesamt dürften fünf Minuten an Material fehlen, berichtet "Mashable".