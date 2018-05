Erdloch vor dem Weißen Haus amüsiert Twitter-User

Erdlöcher nichts Ungewöhnliches

Die Stadt Washington ist ursprünglich auf Sumpfland errichtet worden. Daher sind Erdfälle in der Region nichts Ungewöhnliches. Experten gehen davon aus, dass sich die ganze Stadt innerhalb von hundert Jahren um einige Zentimeter absenken wird. Auch in Florida treten regelmäßig so genannte Sinkholes auf und sorgen zum Teil für schwere Schäden oder sogar Todesfälle.