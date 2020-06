Erfinder der E-Mail in München ausgezeichnet

Zwei herausregende Erfinder sind am Samstag in München mit den diesjährigen Preisen der Eduard-Rhein-Stiftung geehrt worden: Der Deutsche Wolfgang Hilberg erhielt den mit 30.000 Euro dotierten Technologiepreis für die Erfindung der Funkuhr; der US-Amerikaner Raymond Samuel Tomlinson den mit 20.000 Euro dotierten Kulturpreis für die Erfindung der E-Mail. Die beiden Männer hätten die Welt verändert, teilten die Stifter mit.

Tomlinson, der aus New York stammt und am Massachusetts Institute of Technology ( MIT) studiere, hat 1971 das erste E-Mail-System im Rahmen des Internet-Vorläufers ARPANET entwickelt. Im Laufe seines Lebens wurde er unter anderem bereits mit dem Webby Award und dem IEEE Internet Award ausgezeichnet.