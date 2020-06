Erfolgreiche Cyberattacke auf Hochofen in Stahlwerk

Am Mittwoch wurde ein neuer Bericht des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) veröffentlicht. In dem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland wird angegeben, dass pro Monat mindestens eine Million Infektionen durch Schadprogramme stattfinden. In dem Bericht wird auch beschrieben, wie ein bislang unbekannter Angriff auf ein Stahlwerk in Deutschland vollzogen wurde. So berichtet das BSI: „Mittels Spear-Phishing und ausgefeiltem Social Engineering erlangten Angreifer initialen Zugriff auf das Büronetz des Stahlwerks. Von dort aus arbeiteten sie sich sukzessive bis in die Produktionsnetze vor.“ Im Anschluss daran kam es zu Ausfällen, die auch schwerwiegende Auswirkungen hatten: „Die Ausfälle führten dazu, dass ein Hochofen nicht geregelt heruntergefahren werden konnte und sich in einem undefinierten Zustand befand. Die Folge waren massive Beschädigungen der Anlage.“