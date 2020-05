Erneut atheistischer Blogger in Bangladesch ermordet

Ananta Bijoy Das wurde am Dienstag in Sylhet nördlich der Hauptstadt Dhaka von Maskierten mit Macheten angegriffen und getötet, wie Polizeichef Faisal Mahmud der Nachrichtenagentur AFP sagte. Nach Angaben des bangladeschischen Bloggerverbands hatte der Autor für den Blog Mukto-Mona geschrieben, der sich in dem mehrheitlich muslimischen Land kritisch mit dem Islam auseinandersetzt.



Der Gründer des Blogs, Avijit Roy, war Ende Februar ebenfalls ermordet worden. Roy, der auch die US-Staatsbürgerschaft besaß, wurde bei der Rückkehr von einer Buchmesse in Dhaka mit Macheten angegriffen. Er erlitt tödliche Kopfverletzungen, seine Ehefrau Rafida Ahmed wurde bei dem Angriff schwer verletzt und verlor einen Finger. Einen Monat später wurde der Blogger Washiqur Rahman wenige hundert Meter von seinem Haus in Dhaka entfernt ebenfalls mit großen Messern angegriffen und getötet.