Erste Tests mit Drohnen, die bei Verkehrsunfällen Lage begutachten

Auf dem Bildschirm der Einsatzzentrale erscheint eine Alarmmeldung: Ein Fahrzeug hatte gerade einen Unfall auf einer bestimmten Autobahnstrecke. Das automatische Notrufsystem eCall schickt Informationen zum Unfall und die Mitarbeiter der Zentrale rufen Pannendienst und Rettung.

Nicht immer ist klar, wie schwer der Unfall ist oder wie viele Insassen verletzt sind. Zwar liefert das Notrufsystem bereits viele sinnvolle Informationen, aber wenn es vom Fahrer keine Rückmeldung gibt, ist oft unbekannt, ob und welche medizinischen Maßnahmen getroffen werden müssen.

Drohnen sollen nachsehen, was los ist

„Es gibt Fälle, bei denen aus Versehen der Notfallknopf gedrückt wird und Rettungsfahrzeuge umsonst ausrücken. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, in denen Fahrer nach dem Unfall einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erleiden. Da braucht es andere Maßnahmen als nur einen Pannendienst“, sagt Harald Trautsch, Geschäftsführer von Dolphin Technologies, im Gespräch mit der futurezone. „Ideal wäre es hier natürlich, wenn die Mitarbeiter tatsächlich sehen könnten, was gerade passiert“, so Trautsch.

Der Telematik-Spezialist will deshalb künftig in einem Testbetrieb Drohnen zu Unfällen schicken. Diese sollen nachsehen, was genau für Hilfe benötigt wird und sollen Einsatzzentralen dabei helfen, einen besseren Überblick über die Situation zu erlangen. Drohnen sollen dabei laut Trautsch nicht nur das Szenario aus der Luft beobachten, sondern auch so nahe an die Fahrzeuge heranfliegen können, dass sie sehen können, ob jemand leblos im Unfallfahrzeug zu entdecken ist.