Erster Trailer von Black Widow ist online

Disney hat den ersten Trailer zu Black Widow veröffentlicht. Der Film ist zwar ein Standalone, fügt sich aber in die Handlung der Avengers-Filmreihe ein.

Zeitlich ist er in den zwei Jahren zwischen Captain America: Civil War und Avengers: Infinity War angesiedelt. In dem Trailer sieht man Natasha Romanoff, verkörpert durch Scarlett Johansson, mit einer anderen Frau kämpfen, die sie später als „Schwester“ bezeichnet. In den Comics handelt es sich dabei um Yelena Belova, die später zur zweiten Black Widow wird.